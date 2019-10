Pd, Graziano incontra sindacati: "Confronto sarà permanente"

Il percorso politico che abbiamo avviato non puo' prescindere dal contributo delle parti sociali" . Lo afferma, in una dichiarazione resa nota dal suo ufficio stampa, il commissario del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano.

"Ho incontrato le organizzazioni sindacali calabresi - aggiunge - e ci siamo confrontati su una serie di temi e priorita' che devono necessariamente entrare nella nostra agenda politica tra cui sanita', precariato, investimenti, Piano per il Sud e riforme ordinamentali. Sulla sanita', ad esempio, va sostenuta la richiesta di modifica del decreto Calabria e di incontro con il Ministro per la Salute Speranza".

"Abbiamo concordato di costituire un tavolo di confronto permanente con le parti sociali per dare vita ad una nuova stagione di riforme in grado di far vincere alla Calabria la sfida della crescita". I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Calabria, Sposato, Russo e Biondo, e' detto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Graziano, ritengono "importante l'avvio di un confronto con il Partito democratico e ribadiscono la necessita' di porre al centro dell'agenda politica alcuni temi da cui l'azione del sindacato non puo' prescindere: sanita', precariato, piano per il sud, riforme istituzionali. E' stato chiesto al Partito democratico di sollecitare il ministro Speranza per la modifica del Decreto Calabria sulla sanita' e l'apertura del Tavolo interministeriale per modificare la legge Madia e tutelare chi ha lavorato da precario nella pubblica amministrazione".