Sanità, Siclari (FI): “Fondo speciale per la Calabria e tetto minimo di spesa per il SSN”

«Dopo aver consegnato al ministro Roberto Speranza un lungo ed articolato documento dove Forza Italia chiede di rivedere molti punti fondamentali per scongiurare il collasso del sistema sanitario nazionale previsto nel 2024, oggi, in commissione Igiene e Sanità, da capogruppo ho chiesto al ministro di rivedere il tetto di spesa previsto. Noi chiediamo che il tetto massimo previsto per la spesa sanitaria diventi il tetto minimo, per ridurre le diseguaglianze che oggi sono all'ordine del giorno e, in molte regioni non riusciamo più neanche a garantire la presenza dei medici». Lo ha detto il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in commissione Igiene e Sanità, intervenendo oggi durante la seduta delle Commissioni congiunte del Senato e della Camera dei Deputati in tema di sanità.

«Esistono già forti campanelli di allarme – ha chiarito Siclari – basti pensare al divario, in termini di assistenza, tra Nord e Sud. All'emergenza vissuta dalle regioni commissariate, come la Calabria per la quale chiedo al Ministro di introdurre un "fondo speciale" da destinare alle emergenze assistenziali che vivono i pazienti calabresi. Il ministro ha già votato contrariamente al Decreto Calabria, quando era all'opposizione, quindi mi auguro che possa recepire le nostre osservazioni e rivedere un decreto vuoto di contenuti, di risorse e di strumenti per sanare una situazione ormai arrivata al limite», ha concluso il senatore azzurro.