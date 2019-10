Lavoro, Magorno (IV) presenta interrogazione parlamentare su licenziamenti lavoratori Carrefour

Il Senatore IV, Ernesto Magorno, ha presentato come primo firmatario un'interrogazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sul licenziamento del Carrefour di Crotone avvenuto tramite Whatsapp. Appena appresa la notizia Magorno aveva definito il fatto "sconcertante". Il Senatore IV ora chiede di sapere "se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, nell'ambito delle

proprie competenze, quali iniziative intenda intraprendere per accertare l'accaduto, verificare la liceità delle procedure adottate e la sussistenza dei presupposti di legittimità del licenziamento collettivo nonché la possibilità di giungere a soluzioni sul piano occupazionale che tutelino i lavoratori e le loro famiglie, evitando così di aumentare il tasso di disoccupazione, in un'area già gravemente colpita dalla crisi economica".

Questo il testo integrale:

MAGORNO — Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

— Premesso che:

- il 16 ottobre 2019 sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo per i 52

dipendenti del Carrefour Market sito in località Passovecchio del comune di Crotone ;

- il licenziamento, senza alcuna comunicazione ufficiale e preventiva, è stata "notificato", attraverso un messaggio whatsapp che, nella giornata del 16 ottobre, il titolare della società Grande Distribuzione Lametina, proprietario del Carrefour Market di Passovecchio, ha

inviato al Direttore del punto vendita;

- dal mese di luglio i dipendenti non percepiscono lo stipendio;

- il proprietario del Carrefour Market crotonese ha sistematicamente rifiutato ogni tipo di

dialogo e concertazione per risolvere la crisi aziendale;

- Carrefour Italia, in una nota, ha precisato di dissociarsi dai fatti e di non essere in alcun

modo coinvolta nella vicenda, dal momento che il punto vendita di Crotone era gestito in

franchising da "un imprenditore esterno all'organizzazione";

- a parere dell'interrogante è inaccettabile e discutibile il modus operandi del proprietario del

punto Carrefour di Crotone e il trattamento subito dai dipendenti che, dopo aver prestato la loro opera, contribuendo allo sviluppo e ai profitti dell'azienda, sono stati licenziati con una tempistica ed una modalità che, oltre ad essere inusuale, è fortemente lesiva della dignità di ogni lavoratore;

— Si chiede di sapere:

- se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, nell'ambito delle

proprie competenze, quali iniziative intenda intraprendere per accertare l'accaduto, verificare la liceità delle procedure adottate e la sussistenza dei presupposti di legittimità del licenziamento collettivo nonché la possibilità di giungere a soluzioni sul piano occupazionale che tutelino i lavoratori e le loro famiglie, evitando così di aumentare il tasso di disoccupazione, in un'area già gravemente colpita dalla crisi economica.