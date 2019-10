Magorno (Italia Viva): "Nessuna riunione col PSI"

"Alla #Leopolda10 ho incontrato il segretario nazionale del PSI, Maraio, e il dirigente nazionale Andrea Silvestrini. Ribadisco un concetto molto chiaro: confermo di aver sottolineato, al Segretario Maraio, che, in Calabria, sarebbe opportuno che il PSI sostenesse una linea di radicale rinnovamento. Non ho mai parlato di una riunione. Questi i fatti, se qualcuno sostiene il contrario lo invito a smentire questa circostanza". Lo afferma in una nota il senatore Ernesto Magorno.

