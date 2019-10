Leopolda, il sindaco Porco: “Subito un piano per il lavoro e la sburocratizzazione”

"Subito un piano per il lavoro e la sburocratizzazione per rilanciare il Sud-ha affermato Porco-è un passaggio fondamentale per aiutare i Sindaci nel loro lavoro quotidiano". Ad affermarlo è uno dei giovani amministratori presenti al tavolo 31 della Leopolda, Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano, il più giovane della Calabria. Il primo cittadino, recentemente, ha annunciato il suo passaggio a Italia Viva.

