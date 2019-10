Ruba portafogli: denunciato 37enne calabrese a Milano

Un uomo di 37anni è stato bloccato dalla polizia per furto aggravato di un portafogli, dimenticato dal proprietario in una vaschetta durante i controlli di sicurezza nell'aeroporto di Milano Malpensa. L'uomo, originario della Calabria, se ne è impossessato, nascondendolo nel proprio zainetto con estrema naturalezza. Gli agenti della Polizia di Frontiera dello scalo milanese, dopo aver ricevuto la denuncia di furto dalla vittima, sono riusciti a immortalare la scena attraverso il sistema di videosorveglianza e a accertare che l'uomo si era imbarcato su un volo diretto a Lamezia Terme. Ricevute le immagini che ritraevano il 37enne, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polaria di Lamezia Terme si sono attivati per individuarlo. Atterrato a Lamezia, non appena sceso dalla scaletta del velivolo, l'uomo ha trovato le forze dell'ordine ad attenderlo. I poliziotti l'hanno accompagnato nei loro uffici per accertare i fatti e, da una perquisizione, è stato rinvenuto il portafogli rubato a Malpensa all'interno di uno zainetto.

La refurtiva è stata sequestrata per essere riconsegnata al legittimo proprietario. Il 37enne invece dovrà rispondere davanti al Tribunale di Busto Arsizio dell'accusa di furto aggravato. (AdnKronos).