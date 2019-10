Sinergia tra Fincalabra, Surap e Ordini dei Commercialisti della Calabria per le imprese

Si è conclusa a fine settembre scorso la fase di sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra Fincalabra e tutti gli Ordini dei Commercialisti della Calabria anche attraverso la Federazione degli ODCEC di Calabria e Basilicata.

La collaborazione tra Fincalabra e gli Ordini dei Commercialisti, sancita dal Protocollo d'Intesa, si concretizza in azioni e attività individuate nell'ambito dello Small Business Act (SBA), l'iniziativa dell'UE a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che prevede una serie di misure programmatiche organizzate attorno a dieci principi che vanno dall'imprenditorialità, all'internazionalizzazione e alla creazione di un'Amministrazione attenta alle necessità delle PMI.

Le azioni hanno l'obiettivo di favorire e facilitare incontri/confronti tra Soggetti Pubblici e Privati, dando attuazione alle attività previste nel progetto Strategico Regionale Calabriaimpresa (POR Calabria FESR-FSE 2014/2020), raccogliere osservazioni, segnalazioni e suggerimenti in merito agli strumenti agevolati e finanziari della Regione Calabria per il sostegno alle PMI.

È con questa finalità che nascono i Centri Territoriali di Competenza (CTC) quali luoghi di confronto, scambio, aggiornamento continuo, ovvero laboratori di sperimentazione di politiche attive per la semplificazione.

Si tratta di tavoli di lavoro, in presenza o a distanza, per la individuazione ed analisi degli orientamenti economico/produttivi in atto, con l'obiettivo di promuovere iniziative utili al tessuto imprenditoriale regionale nonché alla crescita economica del territorio.

Gli Ordini dei Commercialisti calabresi hanno manifestato disponibilità e interesse a partecipare attivamente ai Tavoli Tecnici con Fincalabra e il SURAP al fine di supportare gli imprenditori nello sviluppo delle attività economiche, per snellire e digitalizzare i procedimenti amministrativi e, al tempo stesso, favorire l'utilizzo dei fondi POR dedicati ad imprese e aspiranti imprenditori.