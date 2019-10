Lo Papa (Fisascat Cisl Calabria): “Confermato lo sciopero dei lavoratori addetti alle pulizie nelle scuole”

"Confermiamo lo sciopero del 15 Ottobre a Roma dei lavoratori delle Pulizie nelle Scuole". E' quanto afferma in una nota il Segretario Generale Fisascat Cisl Calabria, Fortunato Lo Papa in merito allo sciopero che si terrà a Roma che vede coinvolti i lavoratori del comparto Appalti Pulizie Scuole il quale spiega che "in data 10.10.2019 si è tenuto l'incontro al MIUR, con la presenza del Ministero dal Lavoro, come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, al fine di ottenere certezze e garanzie in merito all'internalizzazione e alla tutela occupazionale e di reddito di tutti i lavoratori degli Appalti Pulizie Scuole. Da quanto comunicato ed emerso dall'incontro – aggiunge Lo Papa - riteniamo positiva la conferma dei tempi per la realizzazione dell'internalizzazione a partire dal 1° Gennaio 2020 dei lavoratori. Riteniamo positiva la velocizzazione del percorso che vedrà quindi la procedura selettiva senza la fase di colloquio per le procedure di selezione, ma comunque non sufficiente, perché riteniamo sbagliato non avere recepito ad oggi, le proposte e le richieste formulate dalle OO.SS., volte ad allargare la platea dei Lavoratori che possono essere inclusi nel processo di internalizzazione e si resta ancor più preoccupati nel non attivare da subito un confronto alla Presidenza del Consiglio con tutti i Ministeri coinvolti al fine di individuare modalità, strumenti e risorse necessarie per trovare soluzioni per tutti".

"Per la Fisascat Cisl Calabria è inaccettabile che – sottolinea il Cislino - un percorso che può mettere fine ad anni di difficoltà, ma anche di accordi che hanno rappresentato continuità di lavoro, di reddito e di servizio, si concluda con i licenziamenti e la perdita di posti di lavoro di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori. Pertanto riteniamo che tutto questo sia inaccettabile. A nostro parere invece vanno trovate soluzioni che abbiano il segno della solidarietà e dell'inclusione e che rappresentano una risposta complessiva al tema che attanaglia specie il Sud ovvero il tema della precarietà, per non dividere e contrapporre i Lavoratori che lavorano in questo comparto. La Fisascat Cisl Calabria - conclude - si auspica che il governo e la politica intervengano prima possibile, anche alla luce del colpevole comportamento delle imprese, che hanno aperto senza indugio la procedura di licenziamento collettivo di tutti i 16000 lavoratori. Per queste ragioni la Fisascat Cisl Calabria conferma lo sciopero nazionale del 15 Ottobre 2019 che si volgerà a Roma".