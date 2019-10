Migranti, Invernizzi (Lega): "Sbarchi triplicati da quando Salvini non è più ministro"

"Il governo Pd-5S non è solo quello del tradimento, delle tasse e delle manette, ma anche dei porti aperti a tutti. Gli sbarchi di clandestini in Italia sono triplicati. Ecco cosa succede da quando quando Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno. Mentre nelle strutture di accoglienza torna il caos, proprio in queste ore sono in arrivo sulle nostre coste decine e decine di altri immigrati irregolari: 108 solo in Calabria. Il ministro Lamorgese non può continuare a far finta di nulla. L'Accordo di Malta è già fallito ancor prima di nascere. Prenda atto della realtà e applichi il divieto di ingresso nelle acque territoriali per chi è sprovvisto di permesso. Ne va della sicurezza del nostro Paese e dei cittadini italiani".

Così il deputato e commissario regionale della Lega in Calabria, Cristian Invernizzi.

Dettagli Creato Lunedì, 14 Ottobre 2019 11:20