Regionali, Roberto Occhiuto: "Dichiarazione Salvini estemporanea"

"Credo che la dichiarazione di ieri di Salvini sia del tutto estemporanea. Certo ci deve fare riflettere sulla qualita' della coalizione, che e' tale se ciascuno ha rispetto degli alleati". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto, fratello di Mario, candidato di Fi alla presidenza della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine dell'incontro dei referenti regionali dei Comitati pro Occhiuto Presidente.

"Se questo rispetto manca - ha aggiunto Roberto Occhiuto - evidentemente non ci sono le condizioni per consolidare la coalizione di centrodestra nel Paese. Siamo convintamente nel centrodestra e certo non siamo stati, ne' moriremo salviniani. Abbiamo governato e governiamo insieme alla Lega Regioni importanti con buoni risultati. Salvini, pero', dovrebbe rendersi conto che lui non e' solo il leader della Lega ma deve fare il leader della coalizione, rispettando e federando gli alleati. Appartengo ad una coalizione che ha scelto di sostenere convintamente candidati della Lega nelle Regioni in cui la Lega aveva titolo ad indicarli. Prendo atto che in Calabria la Lega non fa la stessa cosa, ma abbiamo le spalle larghe e abbiamo dimostrato di saper vincere anche da soli quando avevamo tutti contro, come e' accaduto a Cosenza due anni fa. Le Lega se ne accorgera'".