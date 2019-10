Anci, eletti i rappresentanti dei Comuni calabresi al congresso nazionale: ecco i nomi

«Anche se tutti gli adempimenti statutari sono importanti, non tutti sono uguali e hanno la stessa rilevanza in termini di rappresentatività della nostra associazione».

Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha commentato l'individuazione da parte dell'Assemblea dei Comuni calabresi dei 18 delegati e dei 2 consiglieri che rappresenteranno la Calabria al congresso nazionale di Anci che si terrà il 19, 20 e 21 novembre ad Arezzo.

La riunione, tenutasi ieri, venerdì 11 ottobre, è stata aperta dal saluto di Callipo, che ha rimarcato l'importanza di trovare una sintesi per giungere all'individuazione dei nomi in modo unitario, «affinché la voce dei Comuni calabresi risuoni forte e decisa anche a livello nazionale».



L'assemblea è stata presieduta dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese, che dopo aver proceduto agli adempimenti di rito ha aperto il dibattito che ha visto l'intervento di numerosi sindaci e amministratori. Al termine, si è giunti alla presentazione di un'unica lista, votata all'unanimità, dei delegati di Anci Calabria al congresso nazionale.

Sono stati eletti Consiglieri nazionali di diretta rappresentanza della Calabria in Anci, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e il consigliere comunale di Gerace, Giuseppe Varacalli.

A loro due si aggiungono i 18 delegati che, insieme ai sindaci dei 5 Comuni capoluogo, interverranno al XIX Congresso nazionale Anci:

Giuseppe Idà, Sindaco di Rosarno - RC;

Salvatore Valerioti, Sindaco di Melicucco - RC;

Stefano Calabrò, Sindaco S.Alessio d'Aspromonte - RC;

Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi - RC;

Sergio Rosano, Sindaco di San Pietro di Caridà - RC;

Michele Spadaro, sindaco di Laganadi - RC;

Sergio Esposito, Vicesindaco di San Giorgio Albanese - CS;

Porcaro Marco, Assessore di Castrolibero - CS;

Paolo Pappaterra, Vicesindaco di Mormanno - CS;

Aquilina Mileti, Assessore di San Marco Argentano - CS;

Francesco Mundo, Sindaco di Trebisacce - CS;

Gregorio Iannotta, Sindaco di San Vincenzo La Costa - CS;

Salvatore Solano, Sindaco di Stefanaconi- VV;

Alessandro Falvo, Sindaco di Cicala - CZ;

Vincenzo Marino, Sindaco di Pentone - CZ;

Vittorio Scerbo, Sindaco di Marcellinara - CZ;

Gennaro Le Rose, Assessore di Cutro - KR;

Simone Saporito, Consigliere Comunale di Petilia Policastro - KR.