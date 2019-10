Aggiudicati i lavori di lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio- Cancello Rosso - Piscopio -Triparni ex tracciato Ferrovie Calabro lucane e Longobardi

Dopo dodici anni di attesa sono stati aggiudicati gli importanti "Lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio- Cancello Rosso - Piscopio -Triparni ex Tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi" secondo i seguenti interventi principali:

- per la messa in sicurezza delle aree di Cancello Rosso e di Affaccio si prevedono sistemi di consolidamento delle aree esistenti ed edificate e al tempo stesso dei sistemi di drenaggio delle aree in frana per rimuovere le cause dell'attivazione delle frane stesse;

- per il ripristino del piazzale della frazione Triparni si prevede la costruzione di un rilevato rinforzato, la bonifica nell'area di sedime e la realizzazione di una paratia di pali a valle;

- per l'area della frazione Piscopio è prevista la protezione delle scarpate dall'erosione superficiale;

Un lavoro, finanziato con la Legge Regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, che l'attuale Amministrazione ritiene di fondamentale importanza per la risoluzione di atavici problemi del nostro territorio e per la messa in sicurezza dello stesso. Dal nostro insediamento abbiamo posto, tra le priorità assolute, la definizione dell'iter tecnico-amministrativo che ha messo l'Ente nelle condizioni di potere adottare la determina di aggiudicazione dei lavori. Si tratta di una delle tante pratiche che questa amministrazione sta tirando fuori dai cassetti e sblocca.

Pertanto grande è la soddisfazione che esprimono il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici nell'annunciare che nei prossimi giorni, unitamente al Consorzio aggiudicatario dell'appalto, terranno una conferenza stampa sui luoghi interessati per meglio dettagliare gli interventi che verranno realizzati e le tempistiche di realizzazione.