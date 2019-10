‘Ndrangheta in Piemonte, 17 condanne per esponenti locale

Condanne fino a 20 anni di reclusione per i 17 imputati ritenuti esponenti della locale della 'Ndrangheta attiva tra Costigliole d'Asti, Asti e Alba. La sentenza e' stata pronunciata dal gup Stefano Sala oggi a Torino al termine di un rito abbreviato. Il processo e' uno degli esiti dell'inchiesta dei carabinieri, chiamata 'Barbarossa', sui gruppi legati alla criminalita' operanti nell'Astigiano.

A sostenere l'accusa sono stati i pm Paolo Cappelli e Stefano Castellani con il coordinamento del procuratore aggiunto Annamaria Loreto. Tredici dei diciassette imputati sono stati riconosciuti colpevoli di associazione mafiosa. La pena piu' alta (20 anni) e' per Michele Stambe'.

"Ai Comuni di Asti e Costigliole d'Asti - ha detto a fine udienza l'avvocato di parte civile Giulio Calosso - il giudice ha disposto risarcimenti per 350 mila euro totali: 250 mila a Costigliole e 100 mila ad Asti".

