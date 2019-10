Video spot promozionale per la Magna Graecia: continua l’azione di sensibilizzazione

Uno spot video promuove e sensibilizza il progetto di Provincia della "Magna Graecia". La riproduzione, è visibile al seguente indirizzo youtube: https://youtu.be/kGGAdVL87-o.

I componenti del costituendo comitato della Provincia Magna Graecia manifestano sempre maggiore entusiasmo al progetto.

"Si ringrazia la testata giornalistica I&C per il supporto fornito nella campagna di sensibilizzazione unitamente a sibarinet drone per la realizzazione dello spot. Il video riproduce le varie aree della Sibatiride e del crotonese, parte delle infrastrutture e del patrimonio artistico e culturale e invita a partecipare ai due eventi pubblici in programma, rispettivamente il 18/10/2019 alle ore 17:30 – sala Codex - c/o Hotel Roscianum ss106, Corigliano Rossano e il 15/11/2019 alle ore 17:30 c/o Sala Municipale, piazza della Resistenza, Crotone.

Si susseguono ormai a cadenza oraria raggiungimento d'indici di gradimento anche oltre ogni più rosea aspettativa, sintomatico del fatto che l'argomento trattato fa breccia nelle sensibilità delle popolazioni impattate dal provvedimento.

Ormai, senza soluzione di continuità, diversi abitanti residenti su tutti i comuni della Sibaritide e del Crotonese, manifestano la loro vicinanza e sostegno all'idea progetto.

Continua la costante interazione sui post pubblicati raggiungendo una copertura di "like