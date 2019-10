Ergastolo ostativo, Gratteri: "Sentenza devastante, così buttiamo 150 anni di antimafia"

La sentenza dei giudici di Strasburgo che invita l'Italia a modificare l'ergastolo ostativo introduce "un principio devastante" che "cancellerebbe 150 anni di legislazione antimafia" e nessun mafioso avrebbe piu' la convenienza a collaborare con la giustizia. E' il grido d'allarme che il procuratore capo a Catanzaro, Nicola Gratteri, esprime in un'intervista al Fatto Quotidiano.

"I mafiosi tireranno un bel sospiro di sollievo - commenta il magistrato - e' passata l'idea che puoi commettere qualunque crimine, anche il piu' abietto, poi alla fine esci di galera". Tutto cio' avrebbe conseguenze non solo in Italia ma anche nel resto d' Europa dove "le nostre mafie vendono coca e comprano tutto cio' che e' in vendita , di solito senza sparare, cosi' nessuno avverte pericolo. E le istituzioni europee, molto attente al piano bancario e monetario, politicamente e giudiziariamente non esistono. E noi - si chiede - Gratteri - quali codici antimafia dovremmo applicare? Quelli della Lettonia o della Scandinavia?". Gratteri osserva che "se ora, dopo questa sentenza, venisse modificata la norma italiana del carcere ostativo e anche i mafiosi irriducibili potessero ottenere permessi e altri benefici, l'aspettativa o la speranza di tornare a casa, anche per qualche giorno, e soprattutto di morire nel proprio letto, senza dire una parola, perche' mai dovrebbero collaborare?". Infine, conclude il magistrato, "chi oggi e' all'ergastolo ostativo e al 41 bis, messo inevitabilmente da parte perche' condannato a restare in cella a vita, aumentera' a dismisura la propria influenza e tornera' al centro dell'attenzione della sua cosca, visto che in futuro uscira'". (AGI)