Agroalimentare, la Calabria alla conquista della Danimarca

"Continuano, a pieno ritmo, le iniziative previste dai progetti promossi dal Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria ed attuati dalle Camere di Commercio Italiane all'estero. Si e' appena conclusa, infatti, la missione degli operatori del settore agroalimentare e turistico in Danimarca, dove la Calabria e' stata presentata come destinazione del turismo enogastronomico ricca di eccellenze alimentari e di piatti tipici della Dieta Mediterranea". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Tale missione - prosegue la nota - segue l'azione di incoming svolta lo scorso 25 settembre in Calabria, che ha registrato la presenza di 36 aziende calabresi che hanno avuto l'opportunita' di effettuare incontri 'one-to-one' con buyer del settore del food & wine e del settore turistico, alla presenza di operatori e giornalisti danesi, accolti dall'Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore Internazionalizzazione e dai consulenti dello sportello Sprint Calabria a supporto della internazionalizzazione. In Danimarca il 'brand Italia' e' fortemente radicato e il Paese registra una continua crescita delle esportazioni italiane. Obiettivo del progetto e' quello di contribuire ad affermare il brand Calabria sul mercato danese come sinonimo di qualita' ed eccellenza e offrire una proposta ampia e diversificata, attraverso la costruzione di un'azione promozionale in grado di valorizzare tutte le eccellenze coinvolte". "Il progetto, che interessa il settore enogastronomico e quello turistico - conclude la nota - ha l'obiettivo di rafforzare i flussi commerciali dalla penisola scandinava al territorio calabrese. Il consolidamento di tali relazioni, mira a portare solidi e duraturi benefici non solo alle strutture ricettive ed alle imprese agroalimentari coinvolte, ma all'economia locale nel suo complesso".

Dettagli Creato Martedì, 08 Ottobre 2019 16:59