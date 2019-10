Regionali, Lezzi (M5S): "Dopo deroga Cancellieri niente impedisce a Nesci di candidarsi"

"'Ostetricia e' un Vietnam', lo ha detto un primario calabrese. Ieri sera su Presa Diretta un elenco insopportabile di madri e nascituri morti di parto, di incuria, di degrado, di cattiva politica. Perche' c'e' sempre di mezzo la politica e il M5S non dovrebbe indietreggiare. Credo che la determinazione di Dalila Nesci sia sinonimo di coraggio e perfetta conoscenza della sua regione che tanto ha dato al M5S in termine di consensi". Lo scrive in un post su facebook la senatrice Barbara Lezzi. E l'ex ministro sul caso della candidatura in Calabria attacca: "Siamo tutti abbastanza intelligenti per capire che, avendo derogato per Cancelleri, non esiste piu' nessuna regola che impedisca a Dalila di candidarsi. A meno che non si voglia rinunciare e abbassare la bandiera del M5S per sempre".

