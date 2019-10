"Anche la criminalita' organizzata ha fiutato il business dei capannoni". Lo dichiara il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli nel ringraziare i Carabinieri Forestali e la Dda di Milano per "l'importante operazione sul traffico illecito di rifiuti che questa mattina ha portato a 11 arresti". Incendi e stoccaggio illecito di rifiuti in capannoni abbandonati, spiega Vignaroli, "sono due fenomeni legati, due diverse modalita' per gestire illegalmente rifiuti che non trovano uno sbocco sul mercato. E dato che le fiamme creano allarme sociale e attenzione delle forze di polizia, negli ultimi tempi sempre piu' spesso il crimine opta per il riempimento dei capannoni. Il lavoro degli inquirenti - prosegue il presidente della Ecomafie - ha fatto emergere anche la presenza in questi traffici di soggetti contigui alla 'ndrangheta: un elemento che dimostra come anche la criminalita' organizzata abbia fiutato il business e stia sfruttando la mancanza di sbocchi dei rifiuti come una grande occasione di guadagno".

Questi temi, spiega Vignaroli, "sono all'attenzione della Commissione, che dopo la relazione della scorsa legislatura sta continuando a lavorare sugli incendi negli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti. L'operazione di Carabinieri e Dda ha fatto emergere anche lo smaltimento illecito di rifiuti in due cave della Calabria: sulla regione stiamo gia' svolgendo un'inchiesta territoriale e ci occuperemo di queste e molte altre discariche abusive, prosegue il presidente Vignaroli. Le soluzioni per contrastare questi fenomeni ci sono e sono percorribili: sicuramente bisogna puntare su azioni di controllo e contrasto, a cui vanno associate iniziative di riduzione dei rifiuti e di promozione del riciclo per quei rifiuti che ancora non hanno alternative allo smaltimento e che oggi vengono in molti casi gestiti illecitamente, come dimostra l'operazione di questa mattina", conclude il presidente Vignaroli.