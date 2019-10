I Cuochi Calabresi alla Festa Italiana nel New Jersey

Le celebrazioni che si svolgeranno nel mese di ottobre a New York e nel New Jersey, per la storica ricorrenza del "Columbus Day" (che commemora l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, avvenuto il 12 ottobre 1492), saranno impreziosite quest'anno da un nuovo evento, partito dalla lontana Calabria.

L'Associazione Professionale Cuochi Calabresi, presieduta dal prof. Giuseppe Sgrò, dopo aver realizzato negli ultimi anni numerose iniziative volte a promuovere la cucina e la cultura calabrese nella nostra Regione e in varie parti d'Italia, sbarca negli Stati Uniti, concretizzando un progetto nato da un'idea dell'imprenditore italo-americano Francesco Matina: una "FESTA ITALIANA" per rendere omaggio all'importante contributo fornito all'interno della società americana dalla comunità calabrese e al ruolo che la cultura e le tradizioni della nostra Regione hanno avuto nella formazione dell'odierna identità americana.

L'evento, che si svolgerà il prossimo 17 ottobre presso il prestigioso resort "The Venetian" di Garfield, nel New Jersey, oltre che essere un tributo ai successi dei calabresi d'oltreoceano, intende promuovere fra loro, e all'interno dell'ancor più vasta comunità italo-americana, il patrimonio storico, culturale e gastronomico calabrese, anche ai fini di una sua riscoperta quale meta turistica: mediante la proiezione di suggestive e spettacolari immagini del nostro territorio, verranno presentate le eccellenze della gastronomia e dell'artigianato, le peculiarità e le notevoli potenzialità culturali, produttive e turistiche della Calabria, nella cornice di una Cena di Gala dedicata ai più rinomati prodotti tipici e alle ricette tradizionali più famose della nostra Regione, rivisitate alla luce delle attuali tendenze dagli chef della delegazione newyorkese dell'Ass. Prof. Cuochi Calabresi.

L'originalità del "Made in Calabria" sarà evidenziata anche in campo musicale, grazie al concerto della band calabrese Hostarianumeroquattro, che ha stravolto il concetto di fare musica live, mixando sapientemente il vivace divertimento del cabaret con le più celebri canzoni italiane, la musica popolare del Sud Italia con le hit della musica contemporanea.

Ma saranno soprattutto protagoniste le eccellenze calabresi d'America: sono infatti numerosi gli italo-americani che hanno raggiunto traguardi professionali o sociali ragguardevoli, dando lustro alla nostra Regione: imprenditori che hanno inseguito con successo il "sogno americano", creando dal nulla, con sudore e sacrifico, importanti realtà aziendali; rappresentanti delle comunità calabresi, ancora vive e pulsanti, nonostante la grande distanza dalla madrepatria, grazie al susseguirsi delle nuove generazioni, che tendono a riscoprire l'importanza delle loro radici; la voce degli italiani d'America, Tony Pasquale, speaker di Radio ICN New York, che ogni giorno, da decenni, informa su quanto avviene in Italia e diffonde la nostra musica trasmettendo in italiano, nella metropoli di New York e nel New Jersey; Romina Perri, giovanissimo talento musicale, già protagonista del celebre programma "America's Got Talent".

Il momento più significativo della serata sarà senz'altro il conferimento del premio di "Man of the year" (Uomo dell'anno) a Joseph Lagana, giovane politico italo-americano originario di Seminara (i genitori partirono per gli Stati Uniti alla fine degli anni '60), eletto giovanissimo, nel 2018, all'importante carica di senatore dello stato del New Jersey, tra le fila del partito democratico. Alla premiazione presenzierà anche il sindaco di Seminara, Carmelo Arfuso, che consegnerà al giovane senatore un riconoscimento a nome della sua città di origine, a cui Lagana è orgogliosamente e profondamente legato.