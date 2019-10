Regionali, Bossio: “Candidare prefetti non è rinnovamento”

"Sono felicemente nel Pd. Sono di sinistra come sempre marxiana. Mi dispiace che Zingaretti non scelga il confronto diretto con il PD. Zingaretti non ha mai detto no ad Oliverio, solo mezza volta in Tv, per ora hanno parlato solo Nicola Oddati e Stefano Graziano". Lo ha detto, secondo quanto riferisce una nota, la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio al programma Perfidia su LaC Tv, parlando della candidatura alla presidenza della Regione Calabria. "Non si puo' decidere in materia autoritaria. Ancora - ha aggiunto - non e' detta l'ultima parola. Non si capisce ne' lo schieramento ne' chi e' l'alternativa ad Oliverio. In campo c'e' il presidente uscente, si faccia i conti con questo. 5000 iscritti, 100 segretari di circolo e i Sindaci lo chiedono, non e' una ostinazione personale, ma quella di un Partito territoriale. Se il PD avesse il coraggio di candidare un ragazzo ambientalista sarebbe vero rinnovamento, ma se il rinnovamento sara' un avvocato, un prefetto, un avvocato di Castrovillari, non e' rinnovamento. Carlo Tansi, invece, come follia andrebbe bene". Il riferimento al prefetto e' relativo al nome di Giuseppe Gualtieri, ex Prefetto di Vibo Valentia, il cui nome, secondo alcuni organi di stampa, potrebbe essere quello su cui Pd e M5S potrebbero trovare una convergenza per la candidatura alla presidenza della Regione.

Dettagli Creato Sabato, 05 Ottobre 2019 19:32