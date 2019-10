Il Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM) sezione Calabria sbarca all’Università degli Studi di Messina

Una delegazione regionale del CISM Calabria sarà ospite il prossimo lunedì 7 ottobre, ospiti presso l'ateneo messinese per l'apertura del nuovo Anno Accademico. Gli studenti e le nuove matricole iscritte al Corso di Laurea in "Scienze Motorie, Sport e Salute", avranno l'opportunità di conoscere il ruolo che svolge il Comitato sia a livello nazionale che nelle singole regioni; in modo particolare nella regione Calabria. All' happening saranno presenti diverse autorità del mondo accademico messinese: il Delegato del Rettore per le attività sportive Prof. Daniele Bruschetta e i due coordinatori dei Corsi di Laurea triennale e magistrale: Prof. Fabio Trimarchi e Prof. Ludovico Magaudda.

A rappresentare il CISM Calabria saranno presenti il Dott. Lorenzo Dascola e il Dott. Francesco Misiti, guidati dal referente regionale Dott. Lorenzo D'Amico. Farà parte del tavolo di lavoro anche il Vicepresidente nazionale del Comitato, il Dott. Giacomo Perticone, in rappresentanza della Regione Sicilia.

L'occasione sarà utile per i tanti giovani studenti che hanno deciso di intraprendere gli studi nel corso di laurea in "Scienze Motorie, Sport e Salute" di poter conoscere la figura, il ruolo e le potenzialità che possiede il professionista del movimento. Inoltre, il CISM con la sua presenza mira a ad essere un punto di riferimento per la tutela di tutti coloro che credono nelle scienze motorie.