Il cordoglio di Ferro (FdI) per l’uccisione dei due poliziotti a Trieste

"La notizia dell'uccisione di due agenti della Polizia di Stato a Trieste, colpiti durante una sparatoria avvenuta davanti alla Questura, ci addolora profondamente. Ci stringiamo in un abbraccio affettuoso ai familiari delle vittime, agli agenti rimasti feriti, e a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, nella speranza che vengano al più presto assicurati alla giustizia i responsabili di questo assurdo massacro. Questo è un momento di sofferenza, di dolore, e non certo di polemiche. Ma non possiamo trattenere la speranza che il sacrificio di questi uomini - due giovani di appena 30 anni colpiti a morte per la sola colpa di indossare come ogni giorno la divisa per compiere il proprio dovere - possa essere da monito a chi, anche ricoprendo ruoli istituzionali, non esita a mettere in discussione professionalità e rigore morale degli appartenenti alle nostre forze dell'ordine. Noi di Fratelli d'Italia saremo sempre dalla loro parte". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro.

Dettagli Creato Venerdì, 04 Ottobre 2019 19:33