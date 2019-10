È Stefania Rota il nuovo presidente del Consorzio di Tutela e Promozione dei Salumi di Calabria DOP

Lunedi 30 Settembre 2019, alle ore 17:30, il rinnovato CDA del Consorzio di Tutela e Promozione dei Salumi di Calabria DOP ha eletto all'unanimità Stefania Rota, socio del Salumificio San Vincenzo, come nuovo presidente. Stefania Rota oltre che occuparsi dell'azienda di famiglia dove ha svolto funzioni dirigenziali in ambito amministrativo, ha concentrato la propria attenzione – è scritto in un comunicato stampa - sulla Qualità non solo intesa come mero pregio delle produzioni, ma soprattutto Qualità concepita come compendio di valori protesi alla responsabilità sociale in senso lato. Questa attitudine ha comportato la partecipazione come consigliere ad IVSI Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, un consorzio aderente ad Assica (associazione Industriali delle Carni) che si occupa di studiare andamenti e gusti dei consumatori e di promuovere i salumi italiani nel mondo.

Di recente eletta consigliere nella sezione agroalimentare di Unindustria Calabria e presidente della sezione agroalimentare Confindustria Cosenza. Unica donna del Consorzio che tutela i salumi calabresi a marchio "Denominazione di Origine Protetta" e rappresentante della categoria dei trasformatori calabresi di carne suina, la Dott.ssa Rota – si legge in un comunicato stampa - ha preso il posto del presidente uscente Cristian Ruffo (allevatore). Il regolamento interno stabilito dai consorziati prevede infatti l'alternanza tra allevatori e trasformatori nel ricoprire il ruolo di presidente del Consorzio, così da garantire sempre la rappresentanza di tutte le categorie che fanno parte della Filiera dei Salumi D.O.P. di Calabria. In Calabria sono quattro le categorie di salumi DOP : Salsiccia, Soppressata, Pancetta tesa, Capocollo. "Il nostro obiettivo – ha dichiarato Stefania Rota - è quello di far sì che il Consorzio possa finalmente essere generatore di così tanti benefici per coloro che ne fanno parte, da attrarre nuovi allevatori, macellatori, trasformatori e confezionatori dei quattro salumi DOP calabresi, vetrina importante del nostro territorio. Avendo sempre come principali linee guida la sostenibilità, la territorialità e la tipicità, la nostra speranza è quella di fare dei salumi DOP Calabria dei prodotti d'eccellenza apprezzati e richiesti in tutto il mondo."