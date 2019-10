Sanità, Russo (Cisl): "Bene assunzioni, ora piano adeguato"

"Bene la decisione del commissario Cotticelli di procedere all'assunzione di 429 persone nelle strutture sanitarie regionali. Ma consideriamo questo soltanto un primo passo in direzione delle richieste che abbiamo sollecitato per ristabilire il diritto dei calabresi ad avere una sanita' normale". Cosi' Tonino Russo, segretario generale di Cisl Calabria, commenta il varo del decreto numero 135 del commissario al Piano di rientro del debito sanitario calabrese, Saverio Cotticelli, che sblocca le assunzioni nel comparto sanitario.

"Per garantire quel diritto - aggiunge - c'e' la necessita' di sviluppare un piano organico che tenga conto delle reali esigenze del territorio. Non basta procedere ad alcune assunzioni, anche se significative, ma occorre mettere mano in modo serio e strutturale alle enormi lacune che presenta l'intera rete sanitaria calabrese e solo dopo, avendo una visione complessiva dei bisogni, procedere ad un piano di assunzione coerente. Noi abbiamo bisogno di conoscere quale modello il commissario intenda adottare per strutturale una risposta ai bisogni di tutela della salute dei cittadini. Perche' se si persegue nella strada di coprire soltanto in modo emergenziale le lacune che presenta l'attuale pianta organica non si procede nel verso corretto. Si rischia di affrontare parzialmente il problema senza poi risolvere seriamente quelle che sono le esigenze dei territori. Vi e' la necessita' di potenziare le strutture poliambulatoriali e della medicina territoriale per evitare liste d'attesa assolutamente insopportabili, emigrazione sanitaria, tanti costosi ricoveri inappropriati e che si ingolfino i pronto soccorsi degli ospedali. Cosi' come c'e' bisogno di mettere mano alla rete dei servizi di prevenzione per i cittadini. Soltanto dopo aver sviluppato un piano sanitario complessivo che tenga conto di tutte queste situazioni si avra' una chiara ed esaustiva visione dei bisogni di organico che il sistema calabrese necessita per fronteggiare adeguatamente le esigenze di salute dei calabresi". "Per questo - conclude Russo - abbiamo chiesto, congiuntamente a Cgil e Uil e per il tramite del prefetto di Catanzaro, che ringraziamo per la grande disponibilita', un incontro con il commissario Cotticelli. Un incontro che si svolgera' il prossimo 17 ottobre. In quell'occasione ci aspettiamo che il commissario ci illustri quale idea di sviluppo della rete di assistenza, prevenzione e cura abbia intenzione di perseguire per garantire quei sacrosanti diritti a tutti i calabresi".