Precari sanità, Fials Calabria: “Cotticelli e Oliverio condannati per comportamento antisindacale”

"Il Giudice del Lavoro di Catanzaro con sentenza 6851 del 25/09/2019 ha condannato per comportamento antisindacale sia il Commissario al Piano di rientro Cotticelli sia il Presidente della Regione Calabria Oliverio. Infatti non avevano convocato la FIALS per la problematica inerente i precari della Sanità firmando un pseudo accordo con CGIL – CISL e UIL accordo che, come esplicita il Giudice nella sentenza, è privo di effetti giuridici. E' strano che chi è venuto in Calabria a ripristinare la legalità la violi così clamorosamente ed è ancora più strano che, chi dice di difendere i lavoratori precari li prende in giro con accordi nulli o leggi regionali inutili . La FIALS, primo sindacato autonomo in Calabria non contrabbanda diritti, e ritiene che la sentenza di condanna serve da monito verso chi viola le norme che stanno alla base della difesa dei lavoratori, Se la FIALS non sarà convocata procederà alla denuncia penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale". E' quanto si legge in una nota del segretario generale della Fials Calabria, Bruno Ferraro.

