Copasir, Dieni: "Pd nomini subito suo componente"

«Il Pd deve nominare al più presto il suo componente all'interno del Copasir. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica, oggi più che mai, deve tornare nel pieno delle sue funzioni». È quanto dichiara la portavoce del M5S alla Camera e segretario del Copasir Federica Dieni.

«Alla nomina a ministro di Lorenzo Guerini, ex presidente del Comitato – spiega ancora la deputata –, non è ancora seguita la designazione del suo sostituto da parte del Pd. Non c'è più tempo da perdere, per cui invito i vertici del Partito democratico a fare una scelta e a procedere con la nomina di propria competenza. Il Copasir non può rimanere fermo per questioni meramente politiche. È dunque necessario che torni a svolgere la sua funzione – fondamentale per l'intero sistema democratico nazionale – nel più breve tempo possibile, anche alla luce degli ultimi sviluppi internazionali e delle relative implicazioni rispetto ai servizi segreti italiani».

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Ottobre 2019 11:58