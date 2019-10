Anche in Calabria la terza edizione “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”

Il 18 ottobre 2019 si svolgerà in tutta Italia, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dagli Ordini Regionali dei Geologi, promossa dalla Protezione Civile ed inquadrata nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, la III^ Edizione della giornata dedicata all'informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo".



Esperti del settore si confronteranno con gli alunni delle scuole medie e superiori della Regione Calabria con l'obiettivo di diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente; far prendere coscienza dei rischi naturali e divulgare informazioni sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente ma soprattutto, far conoscere il Sistema di protezione civile all'interno del quale convergono anche i cittadini. Anche quest'anno, dopo il successo dell'anno scorso, i professionisti geologi calabresi insieme al presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta si confronteranno con gli studenti approfondendo la conoscenza dei rischi geologici e valutando i corretti aspetti comportamentali.