Guccione: “Politiche sociali? Manca riorganizzazione”

"Siamo alle solite. E alla fine nulla e' ancora stato fatto sulla Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali - Legge 8 novembre 2000 n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003 n. 23. Esiste un regolamento ma non ci sono le risorse". E' quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Carlo Guccione. "Sono passati vent'anni e la Calabria - prosegue Guccione - e' ancora l'unica Regione a non aver avviato il processo riformatore previsto dalla legge nazionale.

Oggi si vorrebbe arrivare all'approvazione di un regolamento burocratico senza superare il problema fondamentale: la copertura finanziaria che rimane inalterata rispetto al passato. Infatti, si aumentano le rette come e' giusto che sia, aumentano le autorizzazioni per l'accreditamento delle strutture, ma il finanziamento dei servizi sociali rimane inalterato. Parliamo di circa 43 milioni per l'anno 2019.

E la stessa cifra e' prevista per il 2020 e 2021. Come si fa con le stesse risorse a pagare le altre strutture autorizzate e l'aumento delle rette? Un Governo che si definisce di centrosinistra, non puo' fare una riforma solo sulla carta senza avere una adeguata copertura finanziaria". "Ho piu' volte chiesto al governo regionale - sostiene ancora Guccione - di fare una scelta politica, aumentare lo stanziamento in Bilancio e investire piu' risorse da destinare al Welfare per ampliare la qualita' dei servizi socio-assistenziali per combattere l'emarginazione, aiutare le famiglie piu' deboli e contrastare la poverta'. Solo cosi' si puo' fare una vera Riforma, in modo che non sia solo una Riforma burocratica ma sostanziale. La Calabria non puo' continuare ad assestarsi all'ultimo posto per spesa sociale pro capite piu' bassa d'Italia".