La Fondazione Attua si presenta in Calabria

"Attua" si presenta in Calabria. La fondazione di partecipazione attiva ad azionariato popolare animata da Gianni Pittella inizia a tessere trame di pensieri ed azioni sui territori insieme a diverse realtà sociali e culturali. "Attua incontra il Sud" è la serie di eventi pubblici che si svolgeranno tra il Pollino e lo Stretto i prossimi 4 e 5 ottobre, all'insegna dell'idea del far incontrare le energie positive del Paese al fine di favorire pratiche di organizzazione di comunità, sviluppo ed attuazione di progetti di welfare comunitario, valorizzazione sociale e ambientale ed assets territoriali, così come iniziative legislative volte a migliorare i servizi di comunità e la coesione sociale nei territori del Mezzogiorno e, più in generale, in Italia e in ambito euromediterraneo. Con le presentazioni pubbliche di Cosenza (venerdì 4 ottobre, ore 15.30, sala stampa aula magna dell'Università della Calabria ad Arcavacata di Rende), Catanzaro (venerdì 4 ottobre, ore 19.00, centro congressi "Prunia" di via Sant'Umile da Bisignano 25 a Lamezia Terme), Reggio Calabria (sabato 5 ottobre, ore 11.00, "Spazio Open" di via Filippini 23/25) e Vibo Valentia (sabato 5 ottobre, ore 17.00, cooperativa "Futura" di via Domenico Nano a Sant'Onofrio), "Attua" vuole sintonizzarsi con tutte quelle voci che esprimono etica civile e senso civico, in modo tale di ascoltare, dialogar e creare relazioni per incidere concretamente sulle realtà sociali, economiche e culturali ed interpretare il ruolo attivo e lo spirito partecipativo di una cittadinanza propositiva impegnata con orgoglio nella risoluzione di criticità e diseguaglianze. Nelle diverse tappe parteciperanno Cesare Loizzo, Rossana Vulcano, Tina Zaccato e il Direttore Generale Vanio Balzo.

Dettagli Creato Domenica, 29 Settembre 2019 10:12