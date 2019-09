Giacco: "Pd grande partito, sostegno a Oliverio"

"Il Partito Democratico è un grande Partito. Lo hanno dimostrato gli oltre mille militanti, iscritti, dirigenti e amministratori che hanno partecipato all'assemblea di Catanzaro.

Chi si è recato al teatro comunale lo ha fatto per amore del Partito, della democrazia e della Calabria.

Lo ha fatto per il desiderio di partecipare, di esserci, di contare.

Lo ha fatto per chiedere il rispetto delle regole che il PD si è dato". Lo sostiene Enzo Giacco, Responsabile Organizzazione Federazione provinciale PD Cosenza.

"Lo ha fatto anche, e forse soprattutto, per dire alla Segreteria nazionale che una fase importante, quella che porta alle elezioni regionali, è ormai iniziata ed il PD in Calabria ha bisogno di unità e non di divisioni. Proprio per questo non può prescindere dalla base, dagli iscritti, dagli amministratori. Deve abbandonare i diktat ed avviare un grande confronto democratico investendo nei percorsi condivisi. "Il Calabrese vuole parlato", vuole assumersi la responsabilità di scegliere e non subire la vergogna della subalternità.

Il Partito Denocratico Calabrese può essere un grande Partito se i militanti vengono rispettati e non strattonati.

E le elezioni regionali si vincono se si sceglie insieme e se si fa del Partito una casa trasparente dove non ci sono porte chiuse per prendere le decisioni e dove i giochi di corrente valgono meno della dedizione di un militante.

L'assemblea di Catanzaro ha voluto anche ribadire che Mario Oliverio è, innanzitutto, una persona perbene. È un grande uomo di Partito e un amministratore attento e scrupoloso. Lo dice la sua storia. E per questo merita rispetto.

Zingaretti, che è persona di grande equilibrio e responsabilità, non può rimanere indifferente rispetto alle richieste di unità, di condivisione e di democrazia uscite dal teatro comunale di Catanzaro. Non è una corrente a chiederlo, ma il popolo del Pd".