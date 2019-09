Da marzo 2020 il volo low cost Lamezia-Vienna

Nuovo collegamento low cost tra la Calabria e una capitale europea. A comunicarlo è la compagnia austriaca Laudamotion, in un comunicato diffuso dalla Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi.

"La compagnia austriaca low cost attiverà collegamenti diretti da Lamezia Terme a Vienna, con due frequenze settimanali, a partire dalla fine di Marzo 2020. Per la decima volta Vienna si conferma la più vivace capitale del mondo e l'estate è la stagione migliore per scoprire l'arte, la cultura e le specialità culinarie della capitale austriaca...

Per celebrare la nuova rotta, Lauda offre tariffe (di sola andata) da Lamezia a partire da € 19,99.

Per prenotazioni e acquisto biglietti consultare il sito www.laudamotion.com

Il Ceo Lauda ha, Andreas Gruber, ha affermato: "Le nostre rotte hanno successo perché offriamo tariffe convenienti. Siamo orgogliosi di offrire un collegamento diretto da Lamezia Terme a Vienna. Il nostro obiettivo è migliorare la connettività della nostra Compagnia...".