Regionali, i circoli Pd pro Oliverio insistono: “Fare le primarie, consegneremo migliaia di firme a Zingaretti”

"I segretari dei circoli promotori dell'assemblea regionale dei circoli e degli amministratori del PD confermano l'appuntamento di venerdì 27 al cinema comunale di Catanzaro e annunciano che subito dopo l'assemblea si recheranno a Roma per consegnare a Zingaretti la richiesta sottoscritta da migliaia di iscritti per lo svolgimento delle primarie così come previsto dallo Statuto". E' quanto si legge in una nota del comitato promotore dei circoli PD.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Settembre 2019 19:52