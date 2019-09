Magorno (Italia Viva): “Stop all’aumento delle bollette per i prossimi tre mesi, firmata mozione”

"Ho firmato, insieme ad altri colleghi senatori del gruppo IV-PSI, la mozione presentata da Riccardo Nencini per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas per i prossimi tre mesi. La crescita dei ricavi nei settori suddetti è rilevante oltre ogni misura: distribuzione energia elettrica +49.4%, produzione energia elettrica + 22.8%, distribuzione gas +39.6%. E' pur vero che questi settori richiedono investimenti onerosi, ma c'è da chiedersi se la quota consistente di utili allocatasi come dividendo tra gli azionisti sia giusta; legittimamente c'è da chiedersi - prosegue la mozione - se guadagni così alti siano equi in presenza di attività spesso in concessione o comunque sotto la regolazione dello stato, considerato l'impatto esagerato che provocano sul portafoglio delle famiglie italiane". Così il Senatore IV-PSI, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Settembre 2019 19:32