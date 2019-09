Vitalizi, Tansi: “Consiglieri regionali si regalano lussuoso biglietto d’uscita. Vergogna alle spalle dei contribuenti calabresi”

"Più di un anno fa era esplosa una bagarre a 'Non è l'Arena' di Giletti sui vitalizi dei consiglieri regionali calabresi. Dopo oltre un anno, apprendo da un servizio andato in onda sulla stessa emittente che da allora non è cambiato nulla". Lo afferma, in una nota, il candidato alla presidente della Regione Calabria, Carlo Tansi, in merito a quanto andato in onda nella trasmissione di la 'Di martedì', condotta da Giovanni Floris.

"I vitalizi d'oro restano, arricchiti – continua Tansi - da un bel trattamento di fine rapporto. Uno scandalo bello e buono, non c'è che dire. Evidentemente, molti consiglieri regionali, che stanno per essere travolti dall'ondata di rinnovamento in arrivo e sanno che non riusciranno a tornare in Consiglio, hanno deciso di regalarsi un lussuoso biglietto d'uscita. Cosa più grave, alle spalle dei contribuenti calabresi, per i quali non sono riusciti a combinare nulla di buono negli ultimi cinque anni. Questa – conclude - è l'ennesima figuraccia che una classe politica indegna ha fatto fare alla nostra terra..."