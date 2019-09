Scuola-lavoro, sottoscritto l’accordo di collaborazione tra la Gerardo Sacco e l’ufficio scolastico regionale

La sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra la Gerardo Sacco e l'Ufficio Scolastico Regionale, avvenuta martedì 24 settembre, presso il Museo Storico Militare (MUSMI) del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, rappresenta una preziosa opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, a cui l'azienda orafa crotonese aprirà le porte del suo laboratorio per offrire un percorso di apprendimento di saperi e orientamento al lavoro.

"Questo protocollo nasce dalla volontà di far incontrare il mondo della scuola, caratterizzato dai sogni e dalla creatività dei giovani, con la realtà lavorativa di un'eccellenza imprenditoriale, contraddistinta da un forte e importante radicamento nel territorio" ha dichiarato Rosanna Barbieri, coordinatore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone, in pieno accordo con Maria Rita Calvosa, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel sostenere che "il ruolo dell'Ufficio Scolastico Regionale non èsoltanto quello di monitorare le operazioni tecniche di avvio dell'anno scolastico ma soprattutto di dare impulsi e promuovere iniziative che offrono opportunità lavorative agli studenti".

"Il nostro è un mestiere d'eccellenza artigianale evolutosi nel tempo grazie all'apporto dell'innovazione, che ha introdotto nel laboratorio macchinari all'avanguardia ma soprattutto professionalità altamente qualificate quali il modellista, l'incisore e il designer 3D" ha concluso Viviana Sacco, amministratore unico della Gerardo Sacco, soffermandosi sulla necessità di formare mani che sanno fare, mediante la creazione di un polo di formazione a metà tra l'istruzione tradizionale e quella mirata, per rispondere alla richiesta del mercato del lavoro ma soprattutto per stimolare i giovani a cogliere la bellezza del manifatturiero e scoprire l'emozione di realizzare un prodotto artigianale.