Vocaturi (Agrocepi): “La Regione conceda anche agli agricoltori della Sibaritide agevolazioni carburante”

"Siamo fortemente preoccupati per la mancanza di risposte da parte della Regione in merito alla concessione, anche nella piana di Sibari e Pollino, dell'aumento di carburante per l'irrigazione considerato che il periodo estivo è stato particolarmente secco e, a tutt'oggi, non piove da diversi mesi. Una siccità che ha messo in grande difficoltà le nostre colture". A sostenerlo, sollecitato dagli uffici territoriali, è Cristian Vocaturi, Presidente Agrocepi Calabria. "Chiediamo un'attenzione maggiore verso questo territorio fortemente danneggiato dalla crisi del settore frutticolo: prima le arance, poi le pesche e i costi di produzione in aumento. I nostri produttori rischiano il fallimento – incalza il Presidente Vocaturi –.

"Gli agricoltori della Sibaritide e del Pollino, al pari di altri imprenditori agricoli calabresi, hanno bisogno di un tale sostegno considerato che le forti ondate di calore verificatesi nei mesi estivi hanno assetato le colture, obbligando a sostenere costi più alti e non previsti. Una siccità che prosegue ininterrottamente dal mese di giugno". E conclude: "Siamo certi che la Regione non ignorerà il grido d'allarme lanciato dai nostri imprenditori agricoli".

Dettagli Creato Martedì, 24 Settembre 2019 17:15