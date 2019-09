Martedi' prossimo il presidente della Regione Calabria, Mario Oliviero, incontrera' il Ministro della Sanita', Roberto Speranza, "per affrontare nel merito e con l'urgenza dovuta le tante emergenze che affliggono la sanita' calabrese". Ne da' notizia, con un comunicato, l'ufficio stampa della Giunta regionale.

"Ringrazio il ministro Speranza - afferma Oliverio in una dichiarazione - per avere accolto la mia richiesta di incontro urgente. Ora si tratta di trovare nel merito le giuste soluzioni. La prima questione da risolvere e' l'effettivo sblocco delle assunzioni, anche con provvedimenti stralcio. Non c'e' piu' tempo da perdere. In questi anni di commissariamento sono venuti meno ai servizi alcune migliaia di professionisti, tra medici e personale sanitario. I servizi sono al collasso, a partire dalle emergenze-urgenze. Va definito un provvedimento specifico per la stabilizzazione dei lavoratori precari che, pur avendo i requisiti previsti dalle legge Madia, sono esclusi perche' bloccati al 31 dicembre 2017. Va inoltre prorogata la validita' delle graduatorie di idonei dei concorsi la cui scadenza e' prevista il 31 dicembre prossimo. La sanita' non ha bisogno di guerre tra poveri. Va abrogata, inoltre, la norma del Decreto 'salva Calabria' che ha bloccato la Sua (Stazione unica appaltante) della Regione in materia di procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi. In conseguenza di questa norma, in questi mesi, sono state prodotte serie difficolta' e rilevanti danni economici al servizio sanitario calabrese. Va accelerato il piano degli investimenti previsti dall'accordo di programma trasmesso da oltre un anno dalla Regione al Ministero che prevede la realizzazione di nuove strutture ospedaliere e la ristrutturazione degli ospedali di Lamezia Terme e Crotone. C'e' da definire un piano straordinario per la dotazione di nuove tecnologie, a partire dai servizi territoriali". "E' necessaria - conclude il presidente Oliverio - una collaborazione feconda e positiva, attraverso la definizione di un percorso ed un confronto che consenta di affrontare subito le emergenze, nell'ambito di un programma strategico di riqualificazione sulla sanita' calabrese".