Anas, limitazioni al transito lungo la SS 280 “Dei due Mari” per i lavori di ripristino corticale dei muri di contenimento a Catanzaro

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino corticale del muro di contenimento dello svincolo 'Caraffa', lungo la strada statale 280 'Dei Due Mari', in direzione Lamezia Terme, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, per garantire la corretta esecuzione dei lavori e la sicurezza della circolazione, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 23 settembre e fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2019 sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di immissione dello svincolo.

Il traffico verrà temporaneamente deviato sulla nuova complanare in direzione Martelletto-Settingiano con immissione sulla SS280 allo svincolo di Sarrottino.

L'uscita dalla SS280 per chi proviene da Catanzaro rimarrà percorribile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.