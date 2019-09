Reddito di cittadinanza, Demoskopika: Calabria in testa per domande accolte… e lavoro nero

Sono oltre 960mila le domande di reddito di cittadinanza accolte pari alla meta' dei nuclei familiari in condizione di poverta' assoluta. Il maggiore livello di copertura al Sud, con in testa Campania, Calabria e Sicilia, realta' che presentano, pero', anche la piu' elevata presenza di occupati non regolari. E' quanto emerge da un'anticipazione del Rapporto BCC Mediocrati sull'economia regionale realizzato da Demoskopika secondo cui il lavoro irregolare "sembra condizionare" il numero di richieste del reddito. Delle 960mila domande accolte, 843mila riguardano nuclei percettori del Reddito di cittadinanza con 2,2 milioni di persone coinvolte, e le restanti 117mila sono nuclei percettori di Pensione di cittadinanza con 134 mila persone coinvolte. Al primo posto nella classifica regionale, ottenuta analizzando il peso percentuale sulla popolazione residente, afferma Demoskopika, si colloca la Calabria con un valore pari a 33,45 domande accolte per ogni 1.000 residenti e con 65.458 nuclei percettori in valore assoluto. Seguono Sicilia (32,88 domande accolte 165.273 in valore assoluto) e Campania (31,21 domande accolte 181.874 in valore assoluto). Una minore attenzione, in rapporto alla popolazione residente, si e' verificata nelle regioni del Nord-est: Trentino Alto Adige (2,76 domande accolte, 2.945 in valore assoluto), Veneto (6,00, 29.440 in valore assoluto) e Emilia Romagna (7,69, 34.230 in valore assoluto). Le domande accolte al 4 settembre 2019 consentirebbero gia' in questa prima fase, afferma lo studio, il raggiungimento della meta' (52,7%) dei nuclei familiari stimati da Istat in condizione di poverta' assoluta.

Nel solo Mezzogiorno, inoltre, la misura riguarderebbe ben 7 famiglie povere su 10: 579mila domande accolte su 824mila famiglie in poverta' assoluta con un coinvolgimento di 1,5 milioni di individui. Sul podio si collocano Campania (l'86,9% sarebbe il livello di copertura del reddito di cittadinanza sulle 209mila famiglie stimate in poverta'), Calabria (84,7% su 77mila) e Sicilia (76,4% su 216mila). Passando ad analizzare il fenomeno del lavoro irregolare, Demoskopika evidenzia che "nel 2016, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, i lavoratori irregolari hanno registrato un incremento di oltre 188 mila unita', passando dai circa 3,1 milioni del 2011 ai 3,3 del 2016. Con il 22,3%, a presentare il tasso di irregolarita' piu' alto e' la Calabria generando circa 141 mila occupati non regolari. A seguire Campania (20,1%, 373mila), Sicilia (19,8%, 304mila) e Puglia (16,7%, 227mila)". Tutte al Nord le realta' meno esposte: Veneto (8,9% con 198mila occupati non regolari), Trentino-Alto Adige (9,6% con 52mila) e infine (10,0% con 208mila). Lo studio e' stato poi centrato "a comprendere se la diffusione del lavoro irregolare puo', in qualche modo, 'condizionare' l'ammontare delle domande inoltrate per il reddito di cittadinanza". Secondo la ricerca di Demoskopika emerge che "al crescere del tasso di irregolarita' aumenta il numero delle domande per il reddito di cittadinanza. A presentare una numerosita' maggiore delle richieste di reddito sono tutte le realta' territoriali del Mezzogiorno che presentano anche i tassi di irregolarita' piu' elevati. In testa la Calabria il cui elevato tasso irregolarita' (22,3%) sembra condizionare anche il maggiore numero di domande presentate (47,57 richieste di reddito di cittadinanza per ogni 1.000 residenti). A seguire Sicilia e Campania rispettivamente con 44,72 e 43,13 domande presentate".