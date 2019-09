Scissione Pd, Magorno va con Renzi

"Matteo Renzi e' un politico con la P maiuscola, un leader, una grande risorsa per l'Italia e per l'Europa. In questi anni ho sempre garantito il sostegno totale alle sue proposte che, come testimoniano i fatti, sono state fondamentali per portare l'Italia fuori dalla peggiore crisi della storia repubblicana. Questa vicinanza mi e' costata, spesso, tanti attacchi. Ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta e anche oggi, come otto anni fa, senza indugi, scelgo di stare con Matteo. L'unico con una visione, l'unico con idee moderne, l'unico in grado di capire il futuro. Ci aspettano settimane intense, ma noi ci siamo. Come prima, piu' forti di prima!". Cosi' il senatore Pd Ernesto Magorno, dopo la decisione di Mattero Renzi di lasciare il Pd.

