Battaglia capogruppo Pd in Consiglio regionale, Puccio: “Personalità di spessore”

"La nomina di Mimmo Battaglia a capogruppo in Consiglio regionale è un fatto positivo in quanto individua una personalità di spessore, competenza, responsabile e di grande equilibrio come dimostra anche il voto unanime da parte del gruppo consiliare regionale. Il particolare periodo politico che stiamo vivendo a livello nazionale inevitabilmente comporta chiare ripercussioni anche in Calabria dove siamo alle prese con una destra regressiva e populista che, se malauguratamente dovesse conquistare la Regione, ci farebbe ripiombare in anni bui, gli stessi che i calabresi ben ricordano e che hanno dato la stura, solo per citare un settore, all'enorme deficit della sanità che, ancora oggi, tutti noi stiamo pagando. La scelta di Mimmo Battaglia è una garanzia di impegno in linea con il processo di avanzamento in atto delle forze progressiste, democratiche e civiche che, alla luce del mutato quadro politico nazionale, dimostrano concretamente di voler combattere fino in fondo una battaglia che, ancor prima di essere politica, è di carattere ideale puntando alla difesa del nostro territorio e dei diritti dei calabresi". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore dell'area metropolitana reggina del Pd, Giovanni Puccio.

Dettagli Creato Lunedì, 16 Settembre 2019 19:41