Pasqualino Pandullo nuovo caporedattore del Tgr Calabria, gli auguri di Wanda Ferro (FdI)

"Rivolgo le mie congratulazioni ed un augurio di buon lavoro a Pasqualino Pandullo, nuovo caporedattore della Tgr Rai Calabria". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, che prosegue: "La sua nomina alla guida della redazione regionale è il giusto riconoscimento per la professionalità, la competenza, la serietà e la signorilità che hanno contraddistinto i suoi anni di impegno al servizio dell'informazione calabrese. Queste doti, unite alla grande esperienza maturata sul campo e ad una profonda conoscenza delle dinamiche del territorio, gli consentiranno di valorizzare al meglio il lavoro di una squadra di validi professionisti come quelli della Tgr, per assicurare ai calabresi una informazione libera, imparziale, autorevole e di sempre maggiore qualità".

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Settembre 2019 19:41