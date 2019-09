Ricerca, D’Ippolito (M5S): “50 mln per le regioni del Sud”

«Oltre mezzo miliardo di euro serviranno a finanziare i grandi progetti di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro politico del Movimento 5 Stelle. Nel merito una speciale riserva di 50 milioni, peraltro, è dedicata ad alcune regioni meridionali, tra cui la Calabria, anche per via dell'impegno del ministro Luigi Di Maio, che ha raccolto le nostre istanze a favore dell'economia del Mezzogiorno». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d'Ippolito, che precisa: «A breve verranno pubblicati i due relativi decreti. Nello specifico, il primo rifinanzia in tutta Italia interventi a vantaggio delle imprese che investono nei settori Agenda digitale e Industria sostenibile. Con il secondo decreto, invece, viene introdotta una nuova agevolazione a favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita».

«Tale misura – specifica il parlamentare M5S – è rivolta alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria in tutto il territorio nazionale. Essa contempla pure l'indicata, preziosa riserva di 50 milioni. Sono inoltre previste agevolazioni nel settore del Calcolo ad alte prestazioni coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni verranno stabilite con provvedimenti ministeriali prossimi all'approvazione». «Per la Calabria – conclude D'Ippolito – si tratta di un'ottima opportunità di crescita, che mi auguro venga sfruttata al meglio dalle imprese interessate. Soprattutto nel nostro territorio si può realizzare un salto di qualità puntando sulla ricerca e sullo sviluppo».