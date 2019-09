Pandullo nuovo caporedattore Tgr Calabria, Abramo: “Competenza e professionalità”

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con Pasqualino Pandullo, nominato capo redattore del Tgr Rai della Calabria. "È il riconoscimento, assolutamente meritato, per un giornalista che da oltre trent'anni racconta la Calabria in ogni sua sfaccettatura", ha detto Abramo. "Competenza, professionalità, imparzialità ed equità hanno sempre contraddistinto i servizi, i reportage e le conduzioni di uno dei volti più conosciuti, e apprezzati, del servizio pubblico nella nostra regione", ha aggiunto il sindaco, che ha contattato telefonicamente il nuovo capo redattore per rivolgergli, di persona, gli auguri di buon lavoro. "Sono sicuro che con lui si potrà aprire una stagione in cui il capoluogo riceverà ancora più attenzione da parte della testata regionale della Rai".

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 18:32