Pandullo nominato caporedattore Tgr Calabria: le congratulazioni di Mario Occhiuto

"Esprimo le mie congratulazioni a Pasqualino Pandullo, nominato caporedattore della testata giornalistica regionale della Rai". E' quanto afferma il sindaco Mario Occhiuto. "La lunga esperienza professionale del nostro conterraneo Pandullo - prosegue - unita alla sua profonda conoscenza della Calabria, oltre che al garbo umano che lo contraddistingue, rappresentano il giusto presupposto a garanzia dell'informazione libera e trasparente di cui questa terra non puo' fare a meno per smarcarsi da atavici stereotipi. Il racconto giornalistico che e' osservatorio quotidiano sulla regione, puo' infatti contribuire a stimolarne la crescita culturale come specchio critico costruttivo. A Pasqualino Pandullo gli auguri di buon lavoro".

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 18:27