Pandullo neo capo redattore Tgr Rai Calabria, Mangialavori (FI): “Professionista serio”

«Rivolgo le mie congratulazioni e il mio personale in bocca al lupo a Pasqualino Pandullo, neo capo redattore della Tgr Rai della Calabria». Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«La nomina di Pandullo – continua il parlamentare – è il meritato riconoscimento per un professionista serio e intelligente, da più di trent'anni al servizio della Rai e dell'informazione calabrese. La Tgr è in buone mani e, sotto la guida di Pandullo, continuerà a garantire un'informazione regionale di livello, equanime e rispettosa di tutti».

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 13:33