Rai, Pasqualino Pandullo è il nuovo capo redattore del Tgr Calabria

Pasqualino Pandullo e' il nuovo capo redattore della Tgr Calabria. La nomina e' stata comunicata nellas erata di ieri alla redazione calabrese della Rai dal direttore della Tgr nazionale, Alessandro Casarin. Calabrese di Tropea, dove e' nato 61 anni fa, Pandullo e' in Rai dal 1988, quando entro' da redattore per poi scalare tutte le tappe del percorso gerarchico. E' stato vice capo redattore per 12 anni. Ha iniziato la carriera nel quotidiano "Oggisud" diretto da Nino Doldo per poi approdare alla tv di stato.

