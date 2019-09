Regionali, Magorno replica a Tallini: “Toni mascherano assenza di contenuti”

"A distanza di pochi giorni il Consigliere Regionale, Mimmo Tallini, è protagonista di una nuova caduta di stile. Basta leggere le sue parole per comprendere che, probabilmente, il tono utilizzato è un goffo tentativo di provare a celare l'assenza di contenuti. Noi piccoli uomini, come ama definirci Tallini, continueremo il nostro lavoro con idee, proposte e,soprattutto, con un linguaggio consono al dibattito politico che, sicuramente, non è quello adottato nelle ultime uscite dai grandi uomini come Tallini". Lo afferma il senatore Pd e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Lunedì, 09 Settembre 2019 14:17