Le imprese calabresi accolgono gli operatori tedeschi

Proseguono a pieno ritmo le attività a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese calabresi programmate dal Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria e realizzate in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'estero.

In programma dal 10 al 12 settembre, l'iniziativa di l'incoming di operatori dei settori eno-gastronomia e turismo provenienti dalla Germania, coinvolti dalla Camera di Commercio Italiana a Francoforte, che si svolgerà presso l'Hotel Marechiaro di Gizzeria, Catanzaro.

L'attività fa parte del più ampio progetto "Truly Calabria", presentato nel corso della prestigiosa fiera del Turismo di Berlino (ITB) e che ha visto le imprese calabresi protagoniste di roadshow specifico per gli operatori turistici e di masterclass tematiche per gli operatori del food attraverso le principali città del nord-est della Germania: da Francoforte a Berlino, Lipsia e Dusseldorf.

Il mercato tedesco, ricco e in continua crescita, risulta essere sempre molto attrattivo per le tipicità calabresi e per il settore turismo: saranno, infatti, 24 gli operatori tedeschi dei due settori di riferimento che incontreranno oltre 30 imprenditori calabresi al fine di conoscere meglio gli aspetti specifici di ciascuna realtà e prospettare concrete opportunità di business.