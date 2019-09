Online il sito web di Carlo Tansi

È online il mio sito web, di cui ho il piacere e l'onore di fornire l'indirizzo: www.carlotansipresidente.it.

"Questo spazio digitale – commenta Tansi – si rivolge a tutti i cittadini calabresi, che avranno la possibilità di informarsi sulle mie attività, sulle mie iniziative e, soprattutto,sulle idee (di totale rottura con gli atteggiamenti politici del passato, di qualsivoglia colore, che daranno molto fastidio acerti gruppi di potere)con cui mi candido a risollevare le sorti della nostra terra, bellissima e mortificata da una classe dirigente non alla sua altezza.

Mi rendo conto che riformare la nostra regione non è un compito facile e, soprattutto, deve essere il frutto di un impegno corale e inclusivo. Per questo, per costruire tutti insieme il nostro programma di cambiamento, mi rivolgo a tutti voi per avere il vostro contributo in termini di idee, suggerimenti e stimoli.

Inoltre, chi è convinto di quanto ho dichiarato e fatto finora, troverà nel sito i modi per supportarmi, creando dei comitati civici odando la propria adesione a titolo individuale.

Sono orgoglioso di dire che questo spazio web è il frutto dell'impegno di una validissima squadra di volontari, che ha lavorato a tempo di record e con grande qualità.

Spero che, grazie a questo strumento, i cittadini calabresi possano avvicinarsi alle nostre iniziative e alle nostre proposte".